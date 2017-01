Araguatins recebe projeto OAB em Campo

Projeto OAB em campo visitou a regional de Araguatins nesta terça-feira, 24. A comitiva do projeto, que leva todos os serviços do sistema OAB e da CAATO (Caixa de Assistência aos Advogados) ao interior, foi a três escritórios da cidade, visitou a cadeia pública, o Foro de Araguatins e, no fim da tarde, promoveu uma grande roda de conversa com mais de 20 advogados do município.



Na roda de conversas todos os presentes se apresentaram e tiveram a oportunidade de expor os problemas e dificuldades da advocacia da cidade e da região. As reclamações passavam desde a captação ilegal de clientes por partes de sindicatos, atuação indevida da Defensoria Pública, até comportamento ilegal de policiais.



Além disso, o extremo norte do estado sempre sofreu com as dificuldades de estar localizado longe da capital do estado, e consequentemente da sede de todos os órgãos públicos. Entre a advocacia local há o sentimento de abandono por parte da Ordem dos advogados.



“Sempre nos sentimos esquecidos e abandonados pela OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins). Temos muita esperança que a partir de agora isso mude”, ressaltou a presidente da OAB em Araguatins, Cristiane Aparecida de Carvalho Costa, ao comentar o projeto OAB em Campo, iniciado nesta terça-feira, 24 de janeiro.



Desta forma, o projeto busca aproximar a OAB-TO das regionais espalhadas por todo o estado. Ouvindo as principais reivindicações e buscando soluções em conjunto com os profissionais locais.