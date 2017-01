Secretaria de Educação de Augustinópolis promove formação continuada para os professores

A iniciativa faz parte da política de valorização e capacitação dos profissionais da educação, promovida pela administração municipalFocando na importância da formação continuada para os professores da Rede Pública Municipal Ensino de Augustinópolis, a Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal, realizam o curso de Formação Continuada de Professores do Sistema de Ensino Municipal, com o tema: Economia Domestica e Elaboração de Plano Financeiro e Familiar, com o economista e professor Josivaldo Veloso.O evento teve inicio nesta manhã, do dia 31, na Câmara Municipal da Cidade. Participaram da Formação, mais de 140 professores. Renata Pereira, Secretária de Educação, considera que as formações continuadas proporcionam aos professores momentos de troca de experiências e aperfeiçoamento do conhecimento na área da educação, além de dar um novo ânimo em sua prática pedagógica. “Essa é apenas umas das ações propostas no nosso plano de carreiras, o que estiver ao nosso alcance será feito para melhorar a educação do município”, resumiu a secretária em seu discurso.“Essa é apenas uma das ações que fazem parte da política de valorização e capacitação dos profissionais da Educação, promovida pela administração municipal” ressaltou o prefeito Júlio Oliveira em sua fala na abertura do evento. Mas à frente pediu aos profissionais da educação para não se cansarem com a tarefa que têm como educadores. “Este é o nosso trabalho, vamos fazer as coisas acontecerem de verdade”, pediu.Professores da rede municipal participam da abertura da formação continuada na Câmara Municipal