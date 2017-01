Bill Gates pode se tornar o primeiro trilionário do mundo

O fundador da Microsoft, Bill Gates, deve ser o primeiro trilionário do mundo, de acordo com uma pesquisa feita pela Oxfam, organização internacional que tem como objetivo a redução da desigualdade social. Segundo o levantamento, o crescimento exponencial da riqueza de Gates pode levá-lo a passar do US$ 1 trilhão em 25 anos, quando ele chegar aos 86 anos de idade.



Quando Gates deixou a Microsoft, em 2006, sua fortuna estimada pela Oxfam era de US$ 50 bilhões. Dez anos depois, esse valor cresceu para US$ 75 bilhões, apesar das várias doações feitas por meio da Fundação Bill e Melinda Gates. O empresário também é um dos criadores do The Giving Pledge, um compromisso assumido pelos mais ricos do mundo para doar mais de metade de suas fortunas.



Em uma análise hipotética, os pesquisadores da Oxfam aplicaram a taxa média de crescimento dos bilionários – 11% ao ano desde 2009 – à fortuna atual de Gates (cerca de US$ 84 bilhões de acordo com FORBES) e chegaram à conclusão de que, se os investimentos continuarem crescendo, ele pode tornar-se o primeiro trilionário do mundo.



A pesquisa também apontou que, atualmente, a fortuna somada de oito bilionários é igual ao patrimônio de 3,6 bilhões de pessoas que compõem a parte mais pobre da população global.