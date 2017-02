*Rodrigo NunesRelendo alguns livros do ilustre Dr. Augusto Cury, grande intelectual e especialista da área da medicina psiquiátrica e psicológica, tendo um forte trabalho nas diversas pesquisas sobre a mente e o comportamento humano, suas obras são sem dúvidas, fantásticas e fascinantes que nos levam a refletir o quanto humano devemos ser.Pois bem, na sua obra, “O Código da Inteligência” que elenca os diversos pontos positivos e negativos que se refere ao comportamento da inteligência humana, apesar de já ter lido, mas refazendo essa leitura, muito me chamou atenção a frase que o nobre autor destaca, que diz:

”A sociedade não precisa de heróis, mas de seres humanos”

Tal frase me fez imaginar como nunca, o atual momento que vivemos, relacionado ao mundo político, jurídico e sociológico que infelizmente, tem caminhado a passos obscuros e tenebrosos.A política que deveria ser racional e saudável para o ser humano, tem sido infelizmente, algo que causa repulsa e desgosto no meio social.Com tanta desilusão, as pessoas intitulam como “herói” quando na verdade é o demagogo que propaga o discurso barato do ódio, usa Deus como escudo para satisfazer seu ego e ser aplaudido, evoca aquilo que já foi sinal de dor e desespero, o olho por olho e dente por dente e que lamentavelmente os curtidores de plantão oferecem likes e se divertem com o momento da demagogia de nossos infelizes políticos.O Judiciário de forma seletiva tem realizado seu papel de poder dever, juízes se orgulhando em expedir mandados coercitivos Contra Legem, esquecem o significado do devido processo legal, garantia fundamental de uma decisão justa.Assim como promotores e procuradores que fecham os olhos para os crimes que não lhe convém e fazem um espetáculo midiático para expor em nível nacional e internacional aqueles que lhe causam incomodação, desrespeitam descaradamente o trânsito julgado.No final de seus espetáculos, são aplaudidos pelos mesmo intelectuais que só enxergam um lado da moeda e fazem questão de se omitirem para os demais fatos da mesma gravidade.Nada contra com quem expressa os seus pensamentos, contudo, é preciso termos a humildade e enxergar quais passos estamos caminhando e qual o futuro estamos construindo?



“Somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade: solidão, ansiedade, depressão, destruição, dependência; pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil de conquistar”.



(Erich Fromm)

O discurso do ódio não pode ser adotado para satisfazer a nossa razão, a Lei de talião já não mais existe, o olho por olho pregado pelo profeta Moises há muito tempo já foi descartado pelo próprio filho de Deus, o Contrato Social firmado entre Estado e sociedade precisa ser eficaz e pleno no controle social.Sejamos, portanto, cidadãos sensatos, mais humanos, torcedores para uma sociedade justa e imparcial e não o contrário, é preciso está despido de intitular quem seja o nosso herói, afinal não precisamos deles, precisamos tão somente de mais seres humanos, apenas isso!*Rudrigi Nunes, acadêmico de Direito Pela Universidade Nilton LinsRodrigo Nunes é Manauara, acadêmico de Direito e articulista deste portal, é atual campeão Amazonense da 1ª Edição dos Jogos Jurídicos (Concurso de Debate) realizado Pela OAB/AM.E-mail:rodrigo.rndooliveira@gmail.com