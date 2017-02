imagem mostra "chuva de pedras" em Marte

Quando um meteorito, asteroide ou cometa caem em algum planeta, cria-se um ejeto de impacto, que consiste no material que é lançado para fora da superfície.



Logo após a saída do material, ele volta para a cratera, criando uma "chuva" de ejetos. Ao mesmo tempo, outra parte dele é ejetada para uma distância maior, o que acaba criando uma borda na cratera aberta com o impacto, criando-se então dois tipos de ejetos, uma manta contínua e os descontínuos, como explica a Nasa.



Na imagem, é possível visualizar essa explicação. Ela foi captada pelo HiRISE, construído pela Ball Aerospace and Technologies Corp, em Boulder, Colorado, e operado por especialistas da Universidade do Arizona. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, uma divisão da Caltech, em Pasadena, Califórnia, gerencia o Projeto Mars Orbiter Reconnaissance para a NASA's Science Mission Directorate, Washington. O projeto visa mapear a superfície de Marte.