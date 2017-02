PM prende dois homens acusados de receptação e roubo de carro

Joaquim Junior teria comprado o carro de Francisco Robson; Joaquim afirma que não sabia da origem do veículo

Policiais Militares do 2º Pelotão da PM em Augustinópolis conduziram, no início da noite desta segunda-feira, 6, para Delegacia de Policia da cidade dois homens acusados de receptação e condução de carro roubado, um veículo Marca Toyota, Modelo Corolla, de cor preta, placa NKI 1444, de Palmas/TO, cuja placa original é JVJ 1595, de Marabá/PA.



O veículo estava em posse de Joaquim Gonçalves Monte Júnior, 18 anos, ambulante, morador de Augustinópolis. Para os policiais, ele alegou que teria comprado o carro de Francisco Robson Oliveira Silva, 29 anos, lavrador, morador de Araguatins, e que não sabia que se tratava de carro roubado. Segundo a polícia, este tem passagem por vários delitos.



Júnior ainda contou para a autoridade policial que, um veículo Marca Volkswagen, Modelo Saveiro, placa HPG 9692, teria entrado também na negociação. Antes da apreensão o Corolla estava em posse de uma pessoa em Imperatriz/MA, como garantia para o pagamento de um empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O carro foi devolvido no dia da apreensão, e o agiota teria levado o Saveiro, avaliado em cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deixado um celular no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a mesma quantia em dinheiro, que seria paga em outra oportunidade, abatendo a dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



O homens foram ouvidos e responderão por receptação e roubo de veículo.