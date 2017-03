10 alimentos que você não deve comer de jeito nenhum quando está com muita fome

Quem deixa de tomar um café da manhã reforçado e não tem o hábito de fazer lanchinhos entre as refeições certamente vai acabar sentindo grande fome em determinados períodos do dia e, normalmente, vai recorrer a opções rápidas e pouco saudáveis que vão comprometer a saúde e a dieta. Saiba quais são os alimentos que você não deve comer de jeito nenhum quando está com muita fome:1. Evite fazer uma refeição muito apimentada quando está de estômago vazio, pois desconfortos e irritações estomacais podem surgir e atrapalhar todo o seu dia.2. Sucos de frutas podem parecer opções saudáveis, mas se a ideia é acabar com a fome o melhor é apostar no alimento in natura, que terá maior quantidade de fibras, que vão trazer sensação de saciedade.3. Bolachas ou biscoitos compostos por carboidratos simples que, facilmente digeridos, vão te deixar com ainda mais fome pouco tempo depois do lanchinho.4. Quando está de estômago vazio, evite ainda consumir café, pois a bebida aumenta a produção de ácido no órgão, gerando desconfortos e até inchaço.5. A fome fora de hora também pode te empurrar para os alimentos congelados que, apesar de rápido preparo, trazem diversos prejuízos à saúde e à dieta por serem opções processadas fonte de sódio e conservantes.6. Nos dias mais quentes pode parecer refrescante e leve matar a fome com uma porção de sorvete. O alimento, porém, quanto mais cremoso, maior fonte de gordura. Nestes casos, prefira smoothies feitos só com frutas.7. Uma tigela com leite e cereais pode matar a fome e transmitir a sensação de que está comendo algo saudável. Mas se a opção é aquela industrializada, saiba que estará cheia de açúcares, conservantes e adoçantes que transformam o prato em algo de baixíssimo valor nutricional.8. A torrada integral pode ser excelente para matar a fome, mas se você adiciona margarina ou queijos gordurosos ao lanche, estará fazendo uma péssima escolha para a saúde e a dieta.9. Evite ainda o tradicional pão branco que, feito a partir de farinha refinada, é pobre em fibras, proteínas e nutrientes essenciais. O alimento atrapalhar a dieta e, segundo estudos, comprometer até mesmo a saúde do coração.10. Fuja das carnes processadas nos momentos de grande fome. Em excesso, atrapalham a dieta e a saúde, podendo até provocar alguns tipos de câncer, segundo relatório recente da Organização Mundial de Saúde.