Atividades físicas aos fins de semana podem prevenir doenças cardíacas

Foto: Divulgação

Pode ser uma caminhada, uma corrida, o negócio é se mexer. Um grupo de pesquisadores britânicos descobriu que os chamados atletas de fins de semana estão vencendo a batalha do sedentarismo.



Pesquisadores monitoraram mais de 60 mil pessoas, entre homens e mulheres durante 18 anos e perceberam que quem praticava atividade física somente aos finais de semana apresentou menos chances de desenvolver doenças cardíacas e câncer. Isso quase na mesma proporção de quem se exercita todos os dias.



A técinica ambiental Evelin Malta aproveita o sábado e domingo para queimar calorias. O treino é puxado para compensar a correria do dia a dia. "O pique, a energia com as crianças, as atividades em casa também, tudo bem melhor"



Cuidar da saúde não tem dia, mas é importante respeitar os limites do corpo. "Não é para fazer qualquer atividade física. Essas atividades devem ser muito bem escolhidas e com a intensidade, carga e volume bem selecionados", orienta o personal trainer Fausto Feitosa.



Fonte: G1 Tocantins