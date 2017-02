Cientistas descobrem novas espécies de rãs minúsculas na Índia

Quatro novas espécies de rãs noturnas minúsculas, tão pequenas que cabem em uma unha, foram descobertas em uma zona de montanha do sul da Índia, segundo um relatório publicado nesta terça-feira (21).Os cientistas passaram cinco dias estudando a rica fauna da cordilheira dos Gates Ocidentais (sudoeste da Índia), indica o estudo, publicado na revista científica "PeerJ"."As espécies diminutas são localmente abundantes e estão bastante estendidas, mas provavelmente passam despercebidas devido ao seu tamanho extremamente reduzido, seu habitat discreto e seus sons, similares aos dos insetos", declarou a pesquisadora Sonali Garg, citada no artigo.Espécie recém-descoberta de rã-noturana, Nyctibatrachus robinmoorei, tem 12,2 milímetrosEstas rãs minúsculas medem até 15,4 milímetros de comprimento e vivem na vegetação florestal úmida.As rãs noturnas indianas se separaram evolutivamente das outras rãs há 70 ou 80 milhões de anos, formando um grupo particularmente antigo.Na última década, foram registradas mais de 100 novas espécies de rãs na região, mas os cientistas alertam contra os riscos ecológicos que ameaçam sua sobrevivência."Um terço das rãs dos Gates Ocidentais já estão em risco de extinção", afirmou S.D. Biju, diretor da pesquisa.Um relatório do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) de 2016 advertiu que em 2020 a população de peixes, aves, anfíbios, mamíferos e répteis poderá ser dois terços menor do que era 50 anos antes.