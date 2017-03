Figura misteriosa vista na Indonésia pode ser membro de tribo perdida de pigmeus

Uma figura pequena e misteriosa, vista correndo numa estrada de terra na Indonésia, pode ser membro de uma tribo perdida, que não é vista há séculos.



O pequeno ser humano foi avistado perto de Banda Aceh, no norte da ilha de Sumatra, e filmado por motociclistas locais num vídeo que já foi visualizado mais de três milhões de vezes.



Lendas locais falam sobre uma tribo de pigmeus – com corpos menores do que os seres humanos “normais” – que supostamente habita a floresta.



Os motociclistas que o avistaram acreditam que pode se tratar de um membro da tribo Mante. Ao notar a presença dos locais, ele correu e desapareceu sem deixar rastros.





Um dos motociclistas, que estava usando uma câmera acoplada ao capacete, perseguiu o ser misterioso, que parecia estar carregando uma vara grande.



Ele desapareceu rapidamente em meio à grama alta e às árvores do local.



O vídeo no Youtube atraiu milhões de visualizações, e muitos locais associaram a figura às lendas urbanas da tribo Mante, um grupo étnico que supostamente está ligado ao povo moderno de Aceh.



(YAHOO)