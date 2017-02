PT de Sampaio expulsa dois de seus tradicionais filiados

Fotomontagem VB (fotos: Paulo Palmares) Professor Coracy e Torquato Marinho, expulsos sumariamente do PT por Infidelidade partidária

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Sampaio comunicou oficialmente a expulsão de dois tradicionais filiados da agremiação partidária. Torquato Marinho e a professora Coracy Paula são membros tradicionais do partido e estão filiados na legenda há mais de vinte anos.



A decisão, conforme o informado, aconteceu no dia 15 de janeiro, portanto há mais de um mês. A nota diz que a expulsão foi “sumária” e se deu “motivada pela infidelidade partidária dos filiados, que não concordaram com a decisão tomada pelo partido para a coligação com o PR, PDT E SD, e decidiram apoiar a então candidatura de Josimar Furlan (PV) ao governo municipal da cidade.



A nota, assinada por José Inácio de Sousa, presidente do Diretório Municipal, diz que os “filiados em questão ainda podem recorrer às instâncias superiores conforme o estatuto do partido, que lhes assegura o direito”, e que a “referida expulsão será oficialmente comunicada ao Cartório Eleitoral e ao Diretório Estadual”.



O portal VB fez contato, mas nenhum dos dois quis se manifestar a respeito da expulsão.