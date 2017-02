Mãe e filho passam na USP. Dona de casa estudou com apostilas do jovem

Imagina a alegria: mãe e filho passarem juntos na universidade… e na USP.



E veja a força de vontade: ela estudou em casa, com as apostilas do filho.



Carla Simone das Neves Sartori, de 42 anos, é dona de casa.







Ela conta que estudou sozinha com apostilas de cursinho de Rafael Sartori, de 20 anos.



A mãe vai fazer ciência dos alimentos e o filho cursará engenharia agronômica.



Matrícula



A família é de Araraquara (SP) e fez a matrícula nesta semana no campus de Piracicaba.



Os dois começam a estudar em março na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em Piracicaba, interior de São Paulo.



“Vejo esta etapa como uma nova vida e estou ansiosa para o início deste ciclo”, disse Carla ao G1.



Ela fez a prova da Fuvest pela primeira vez e começou a estudar há dois anos com as apostilas do filho.



Carla contou que vai se mudar para Piracicaba com Rafael e a filha mais nova, de 18 anos.



“A mudança é necessária para que possamos ficar próximos da universidade. Será uma experiência nova em diferentes sentidos”, revela a mãe caloura.







(www.sonoticiaboa.com.br)