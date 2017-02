Depois de acordo reservado vereadores elegem comissões permanentes e em seguida a situação do trânsito é debatida

Prefeito Júlio Oliveira e vereadores ouvem explanações do subtenente Sousa relacionadas a melhoria no trânsito

Ocorreu no início da noite desta terça-feira, 7, a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Augustinópolis. Como primeiro ato em plenário, foi realizada a eleição dos membros das comissões de Orçamento e Finaças e Justiça e Redação. Antes da decisão em plenário, os vereadores se reuniram reservadamente, onde foi indicaram os nomes para a composição das comissões permanentes, conforme os blocos partidários.



A primeira sessão deveria ter ocorrido na segunda-feira, 6, mas devido a

, foi adiada para o dia seguinte. Dentre os faltosos estava o vereador Vaguim do Hospital, que justificou sua ausência em razão de ter acompanhado um amigo que passou mal e teve necessidades de atendimento médico urgente.



Eleitos os três membros de cada comissão, foi lido pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Antônio Queiroz, requerimentos que pedem bloqueteamentos em ruas da cidade e ampliações de salas de aulas nas escolas do município. Como não tinha mais nada para tratar na sessão ordinária, foi encerrada pelo presidente Cícero Moitinho.

TRÂNSITO



Finalizada a sessão e com a presença do prefeito Júlio Oliveira e

mototaxistas

que no dia anterior tinham cobrado do prefeito e das autoridades policiais alguma medida proibitiva com relação a outros profissionais das cidades vizinha atuando em Augustinópolis, iniciou-se uma longa discussão a respeito do trânsito e da mobilidade urbana na cidade.



Mais uma vez, o subtenente Sousa, especialista em gestão e normatização de trânsito, explicou todos os procedimentos necessários para que ajam resultados positivos na organização do trânsito nas vias da cidade. “Não podemos tomar medidas paliativas, se não o problema volta logo em seguida. É necessário que tomemos medidas que terão efeito imediatos e a longo prazo”, justificou.



O prefeito de Augustinópolis e todos os vereadores que usaram a palavra se colocaram a disposição de unir forças, para que seja implantada a Lei Municipal de Trânsito em Augustinópolis e consequentemente buscar uma solução para a demanda dos mototaxista.

Vereadores eleitos como

Comissão de Finanças e Orçamento



Edvan da Neves (PMDB)- Presidente

Antônio da Silva (PTB) - Relator

Ozéas Gomes (PR) - Membro



Comissão de Justiça e Redação



Ângela Maria (PSDB) – Presidente

Vaguim do Hospital (PMDB) – Relator

Nildo Lopes (PSDB) - Membro

Com todos os vereadores presentes, Câmara elege Comissões e discutem melhorias para o trânsito augustinopolinoMototaxistas vão à Câmara Municipal exigir o que eles consideram direitos