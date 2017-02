Processo de cassação de Marcelo Miranda permanece parado no TSE

O recurso ordinário que pede a cassação dos diplomas do governador Marcelo Miranda (PMDB) e da vice-governadora Cláudia Lelis (PV) não entrou na pauta de votações desta quinta-feira (23) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília (DF). A previsão havia sido informada pelo próprio tribunal.



Na semana passada, o processo foi analisado pela ministra Luciana Lóssio, que havia pedido o encaminhamento para a pauta de julgamento. Na tarde desta quinta-feira, o TSE informou que o processo já "foi enviado para a assessoria de plenário e deverá ser julgado em breve".



Marcelo Miranda é acusado de captação ilícita de recursos durante as eleições de 2014. Na época, um avião foi encontrado em Goiás com R$ 500 mil e santinhos de políticos do Tocantins, entre eles o governador.



Entenda



O processo que pede a cassação dos diplomas foi proposta pela coligação 'A mudança que a gente vê', do ex-governador Sandoval Cardoso e pela Procuradoria Regional Eleitoral do Tocantins. Os políticos são acusados de captar recursos financeiros de forma ilícita.



No ano de 2014, durante a campanha eleitoral, um avião foi apreendido em Goiás levando R$ 500 mil, além de santinhos do governador Marcelo Miranda. Além disso, de acordo com o Ministério Público Eleitoral (MPE), o veículo utilizado para levar o dinheiro até a aeronave estava no nome do PMDB.



A denúncia chegou às ser analisada pelo Tribunal Regional Eleitora (TRE), onde o julgamento acabou sendo suspenso após pedido de vistas. Naquela época, o relator do processo, José Ribamar Mendes Junior, se posicionou contrário a cassação.