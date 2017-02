Foto: Divulgação

Ao que tudo indica, Neymar está pronto para dar o próximo passo em seu relacionamento com Bruna Marquezine.



De acordo com o colunista da “Uol”, Ricardo Feltrin, o jogador de futebol teria comprado um anel de noivado em Madri, na Espanha, e vai dar à amada neste domingo, 5, seu aniversário de 25 anos. Curiosamente, nesta sexta-feira, 3, a atriz retornou à Barcelona, onde mora Neymar, para comemorar o aniversário do namorado. Será que ele faz o pedido?