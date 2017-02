Polícia Militar reforça segurança durante o período de Carnaval

Na tarde desta terça-feira, 21, a Polícia Militar (PM) lançou a Operação Carnaval no auditório do Quartel do Comando Geral, a fim de promover a ordem e a tranquilidade durante o feriado prolongado da festividade, entre os dias 24 e 28 de fevereiro, em todo o Estado.



Com uma apresentação ministrada pelo chefe de planejamento da Polícia Militar, major Antônio Carlos Folha Leite, ficou claro que a operação consistirá no emprego do efetivo administrativo e operacional de todas as Unidades da PM, com objetivo de intensificar as ações já existentes de policiamento ostensivo, de caráter preventivo e repressivo, nos 139 municípios tocantinenses, os quais promoverão tal festividade formal ou informalmente.



No entanto, as cidades que possuem uma tradição festiva e um maior número de aglomeração de pessoas receberão um efetivo adicional, para melhor atender a sua demanda. A finalidade é coibir delitos praticados por infratores, visando assim, proteger o patrimônio, garantir a segurança, o bem-estar e a tranquilidade social, seja nos locais do evento ou mesmo nas áreas residenciais e comerciais.



Dentre as ações policiais a serem realizadas estão o policiamento ostensivo a pé e motorizado durante a folia, a realização de blitz e a abordagem pessoal e veicular nos perímetros urbanos e rurais. Além da já citada intensificação da presença policial militar, transmitindo à população um aumento de segurança e a redução nos índices de ocorrências.



Durante uma coletiva para a imprensa local, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Glauber de Oliveira Santos, ressaltou a importância do policiamento extraordinário para uma das maiores festas populares de nosso país. “Estamos empregando um efetivo de 1.517 policiais por dia durante toda a data festiva, com atenção especial às localidades com maior conglomeração de pessoas e que confirmaram oficialmente a realização do evento, o que para muitas ainda é incerto”, declarou.



Os policiais militares empregados não estarão sozinhos na busca da tranquilidade e da qualidade do serviço prestado à população, pois como sempre, poderão contar com as parcerias da Polícia Federal e Rodoviária Federal, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO), Guarda Metropolitana, Agentes Municipais de Trânsito, Prefeituras Municipais, Conselho Tutelar, dentre outros.