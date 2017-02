Faltam poucos dias para início da entrega da declaração de Imposto de Renda ano calendário 2016

Neste ano de 2017, o prazo vai de 2 de março a 28 de abril. A Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF 2017). De acordo com o calendário, o prazo de entrega para o IRPF 2017 começa no dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril.



“Até lá o contribuinte deve preparar seus documentos para a declaração. Pode parecer precoce, mas quanto antes isso for feito, menos correria. Lembrando que entregar a declaração logo no início do prazo, possibilita que o contribuinte esteja nas primeiras listas de restituição, que vão de junho a dezembro”, informa o contador Leonardo Soares.



CONTRIBUINTES OBRIGADOS A DECLARAR IMPOSTO DE RENDA



Entre os contribuintes que estão obrigados a fazer a declaração do IR estão aqueles que, no ano de 2016, receberam rendimentos tributáveis com soma superior a R$ 28.559,70 e aqueles com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil.



DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA A DECLARAÇÃO



1- Informes de rendimentos financeiros; de rendimentos do trabalho assalariado e não assalariado; de rendimentos de aposentadoria e

pensões.



2- Relação das rendas recebidas decorrentes de aluguéis, heranças, doações, indenizações, ações judiciais, resgate de FGTS, pensão alimentícia e rendimentos do exterior; notas fiscais ou recibos de pagamentos efetuados a outras pessoas físicas, decorrentes de prestação de serviços ou pensão alimentícia; e documentos comprobatórios de empréstimos concedidos ou tomados.



3- Documentos referentes a operações imobiliárias (compra, venda, permuta, por exemplo); relação de bens e direitos adquiridos e/ou

alienados durante 2016, com os dados do comprador ou do vendedor, bem como do bem ou direito.



4- DARF com recolhimento de antecipações de IR (carnêleão ou mensalão, para quem usou), livro caixa e os documentos comprobatórios dos lançamentos nele efetuados, recibo ou nota fiscal de despesas médicas, odontológicas, hospitalares e com educação.



5- Relação dos dependentes, com todos os documentos que comprovam recebimento de receitas e pagamento de despesas e CPF daqueles

que tenha idade igual ou superior a 14 anos.



6- Guias com o recolhimento do INSS patronal de empregada doméstica (se houver); posição dos empréstimos concedidos e tomados em 31/12/2016; documentos comprobatórios de obras e reformas de bens imóveis realizadas em 2016; comprovantes das doações realizadas, com benefício fiscal ou não; demais documentos para preenchimento dos demonstrativos: Atividade Rural, Moeda Estrangeira, Renda Variável e Ganho de Capital.