Acervo da Câmara Municipal de Augustinópolis será digitalizado

Presidente da Casa afirma que, após a digitalização, documentos ficarão disponíveis para a população, lembrando que a cidade comemora 35 anos de emancipação em maio de 2017



O acervo da Câmara Municipal de Augustinópolis vai passar por um processo de digitalização. Hoje, pilhas enormes de documentos de todas as naturezas se encontram amontoados e se deteriorando com a ação do tempo em um porão, usado como arquivo no prédio do Legislativo Municipal.



Cícero Moitinho, atual presidente da Casa, diz que no porão estão milhares de documentos históricos que mostram a evolução do legislativo augustinopolino, desde a primeira legislatura, em 1982, e não é razoável vê-los se acabando sem nenhuma conservação.



De acordo com o vereador-presidente, o processo de digitalização dos documentos deve começar em breve. O acervo tem as primeiras leis, projetos, requerimentos, moções, indicações, e diversos outros documentos que ajudam a contar a história política da Câmara augustinopolina Em maio deste ano, o município comemora 35 anos de emancipação e parte da história da cidade está escondida no porão do prédio.



“O objetivo é preservar o acervo histórico do Legislativo e, consequentemente, manter ‘viva’ a biografia da cidade de Augustinópolis, proporcionando também aos cidadãos uma facilidade maior de acesso aos documentos gerados pela Casa, que são de interesse público”, diz o presidente, lamentando a situação em que encontrou o acervo, concluindo que “é impossível, na atual situação encontrar qualquer documento”.

Os arquivos encontram-se amotoados em um porão no prédio da Câmera Municipal, muitos já deteriorados