Prefeitura de Augustinópolis faz lançamento da programação do Carnaval 2017 da cidade

Veja abaixo cartaz promocional e os artistas que irão animar o carnaval augustinopolino e foto da festa de lançamento da festa

Foi lançada oficialmente a programação do Carnaval de Augustinópolis, que acontece entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Serão dez atrações musicais da festa (veja abaixo). Com o tema “Carnapital Folia – Carnaval Legal com Preservação Ambiental”, a festa foi desenvolvida, segundo o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Alírio Sérgio, para integrar as várias faixas etárias da população, promovendo um grande evento que busca aumentar ainda mais o fluxo de visitantes à cidade.O lançamento aconteceu neste domingo, dia 12, no inicio da noite, em frente ao Bar da Dalva, nas proximidades do Estádio “O Bicão”, já como prévia carnavalesca, com vários veículos de som automotivo conectados. Neste ano, a festança carnavalesca acontece na Praça Ary Valadão, onde será montada a estrutura para receber os foliões.“Augustinópolis é referência na realização de eventos de médio e grande porte. A cidade conta com uma infraestrutura adequada, acesso viário facilitado e estrutura hoteleira e bancária de qualidade”, declarou o secretário, concluindo que a festa irá colaborar intensamente com a economia das esferas ligadas à cadeia turística.O secretário também informou que a Prefeitura Municipal promoverá concurso de fantasias infantil, adulto, idoso e melhor bloco da cidade, com premiação de R$ 1.000,00 (mil reais). Os blocos deverão fazer suas inscrições junto à Secretaria de Cultura e Turismo.O prefeito Júlio Oliveira pediu aos organizadores que se adotassem um formato de carnaval tradicional, ressuscitando Grupos de Rua, como o Beco Sem Saída e Banda Cinquentins, e de valorização dos músicos locais, mesmo com a presença de artistas de renome nacional.