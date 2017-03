Imprensa mundial exalta classificação do Brasil e atuação de Neymar

A Seleção Brasileira goleou o Paraguai, na noite desta terça-feira (28), na Arena Corinthians, e devido à combinação de resultados, já está garantida na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Os feitos do time de Tite foram enaltecidos pelos principais jornais do mundo.Desde a qualidade de Neymar à surpresa pelo técnico que tem feito a equipe canarinho render de forma brilhante. Toda a trajetória de Tite no time da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é enaltecida pela imprensa gringa. Veja, abaixo, alguns comentários:Mundo Deportivo, da Catalunha, enaltece Neymar, craque da Seleção e do Barcelona:La Brasil de Neymar, disparada a #Rusia2018Marca, de Madrid, fala sobre a classificação do Brasil para o Mundial:Brasil logra la clasificación matemática para el Mundial #Rusia2018. Así está la tabla de posiciones #ConmebolO L'Équipe, da França, fala sobre o fato de o Brasil ser o primeiro classificado para o torneio internacional:Le Brésil est le premier qualifié pour la Coupe du monde 2018