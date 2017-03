Revitalizantes: 5 alimentos que vão te deixar com sensação de renovado

Os ovos são ótimas fontes de proteína e disposição!Convenhamos: nada melhor do que começar o dia se sentindo disposto e ativo para realizar todas as suas tarefas sem aquele resquício de cansaço! Além de uma boa noite de sono, a alimentação também possui um papel essencial para garantir que seu corpo e mente estejam renovados e animados para encarar um novo dia.Por isso, nada melhor do que incluir no cardápio alimentos de potencial revitalizador, capazes de reestabelecer as energias e fazer com que suas atividades rendam muito mais!Nossa dica de ouro é que você também invista em atividades físicas, que irão te ajudar a despertar e mandar para longe todo tipo de desânimo e sonolência.A água é de extrema importância para a nossa saúde! Por mais que, em alguns casos, seja difícil adquirir o hábito de beber água a todo momento (no mínimo 2 litros por dia), o esforcinho para tornar isso algo natural no seu dia a dia vale a pena. Isso porque a água, além de hidratar, é capaz de fazer uma limpeza no organismo, livrando-o de substâncias tóxicas e impurezas e contribuindo para que seu metabolismo funcione às mil maravilhas.Os ovos são uma ótima fonte de proteínas que podem garantir energia e disposição ao longo do dia. E o melhor de tudo: existem diversas formas de incluir o ovo no seu cardápio, que vão desde comê-lo cru até omeletes, mexidos ou outros pratos elaborados.Fornecido por Webedia SAS Frutas secas são uma opção saborosa para garantir disposição e ânimo.Frutas secas, além de práticas e deliciosas, garantem uma energia extra para o dia a dia!Assim como nós do TudoGostoso já te contamos, as frutas secas oferecem muitos benefícios, trazendo motivos suficientes para compor o seu cardápio não apenas em datas festivas. Isso porque, além de serem práticas, saborosas e portáteis, elas fornecem energia, deixando-o ativo para realizar suas atividades diárias com muita disposição! E o melhor de tudo é que você pode fazer a fruta seca aí mesmo, na sua casa.Já conhecia o tomilho? Ele se trata de uma erva aromática que pode ser utilizada como tempero natural, servindo como um ótimo substituto para o sal – este que, em excesso, pode se tornar um vilão para a saúde. Sendo uma opção saudável e saborosa, o tomilho ajuda a revigorar as energias! Por isso, aposte em pratos que se tornam deliciosos quando temperados com essa delícia, tal como o frango com couscous.Quer uma alimentação nutritiva e que te deixe com o ânimo lá em cima? Então aposte no espinafre! Essa verdura é uma fonte rica de nutrientes, dentre eles, o ferro – um nutriente fundamental para auxiliar no transporte de oxigênio às células, e assim, produzir energia. Mas não se preocupe se você não for muito fã de consumir o espinafre cru, pois você pode adicioná-lo em outras deliciosas receitas que vão muito além da salada.Fornecido por Webedia SAS O espinafre é uma ótima fonte de energia por conter ferro.O espinafre é uma excelente fonte de ferro capaz de deixar seu organismo ativo e cheio de saúde!