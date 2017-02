Lavrador é preso pela PM por furto de celular no centro de Augustinópolis

Um lavrador de 24 anos residente no povoado Bela Vista, município de São Miguel foi preso na manhã desta quinta-feira, 16, no centro de Augustinópolis acusado de furtar um aparelho celular do interior da residência da vítima, 31 anos, residente em Augustinópolis.



De acordo com a vítima, o autor chegou à sua residência pedindo ajuda financeira, após a saída do acusado, a vítima percebeu que o seu aparelho celular havia desaparecido.



Durante diligência a Polícia Militar (PM) localizou o suspeito nas proximidades do local do crime. Com o acusado, além do produto do furto os policiais encontraram também um cachimbo para uso de entorpecente, crack. Juntamente com os objetos. O lavrador, que não teve seu nome revelaldo, foi conduzido para a Delegacia local para as providências cabíveis.