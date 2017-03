Foto: Redes Sociais Representante do Tocantins leva faixa de Miss Norte Plus Size em concurso

Thays Teles, representou o Tocantins no Miss Brasil Plus Size 2017, que terminou na noite de ontem. Apesar de não ficar entre as 10 finalistas para a grande premiação, a concorrente trouxe uma das faixas do concurso para o Estado. Thays conquistou a faixa de Miss Norte Plus Size 2017.



Em uma rede social, ela falou da vitória e a questão da falta de representatividade das mulher que ‘fogem ao padrão’ da magreza. “A representatividade é que nos faz sentir parte desse mundo. Começa pela nossa família, amigos e admiradores que vamos conseguindo no meio do caminho. Se não vemos pessoas iguais a nós achamos que tem algo de errado conosco. A falta segmentada de referência só torna mais perversa a questão de invisibilidade para um público que já é tão carente, por isso resolvi me inscrever em um concurso plus size. Meu objetivo é ser referência e pioneira no meu Estado e graças a Deus eu alcancei um sucesso muito além do esperado, conquistando também a faixa de Miss Norte Plus Size 2017”, escreveu.



Concurso



A competição que já está na sua 5ª edição coroa a “gordinha” mais bonita do Brasil, deu a faixa de Miss Brasil Plus Size 2017 para Barbara Monteiro, que representou o Mato Grosso do Sul. A competição que já está na sua 5ª edição coroa a “gordinha” mais bonita do Brasil.

O evento durou três dias e aconteceu na Praça de Eventos do Mauá Plaza Shopping, no Grande ABC Paulista. O concurso quer mostrar as que o Brasil tem muitas formas de beleza. A iniciativa vem buscar a quebra de paradigma do padrão de beleza. Ao todo foram 28 candidatas representando cada estado e o Distrito Federal.



(JORNAL DO TOCANTINS)