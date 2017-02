Fabio Rodolfo e Netto Gasparzinho abrem neste sábado, 25, o Carnapital Folia de Augustinópolis

Veja toda programação da Festa





Começa neste sábado (25), oficialmente, o Carnapital Folia de Augustinópolis, que irá até o Dia 28 de fevereiro, com atrações para todos os gostos. A abertura desta noite fica por conta do cantor local Fábio Rodolfo e da atração nacional Netto Gaspazinho, da Bahia.A Prefeitura Municipal preparou para a festa um esquema que inclui equipe de segurança privada, policiamento reforçado, atendimento médico e limpeza durante as quatro noites de folia.“Nós queremos de fato e de direito realizar um carnaval com muita diversão e segurança”, disse o prefeito Júlio Oliveira na reunião realizada na tarde deste dia 24, com a presença das equipes de segurança privada e de limpeza contratadas especialmente para o evento. Também estavam presentes secretários municipais e o capitão da PM Rondinele Feitosa, comandante do 2º Pelotão Operacional Destacado de Augustinópolis.Conforme o comandante, foram feitas duas outras reuniões com o comando da PM anteriormente, com o propósito de se fazer um planejamento prévio da segurança no período de carnaval na cidade. Na reunião foram informados alguns procedimentos de segurança, com o objetivo de orientar os seguranças privados que trabalharão em parceria com a PM, com o objetivo de manter a integridade física dos foliões no momento de alguma abordagem. “Nosso objetivo é garantir uma segurança eficaz durante todo evento”, concluiu o capitão.Equipes de segurança privada e limpeza ouvem orientações da organização e comando da PM