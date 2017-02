Quando falamos em ganho de massa muscular, imediatamente pensamos em hipertrofia e em um corpo sarado. No entanto, o fortalecimento dos músculos e uma proporção interessante entre massa gorda e magra são fundamentais para a saúde.



O que o aumento da massa muscular pode fazer por você? Levantar, sentar, andar, respirar... São atividades do nosso cotidiano, sendo você um praticante de atividade física ou não. O que difere é a eficiência que isso será feito! Se você optar por realizar com maestria independente da sua faixa etária, sugiro que comece a pensar na saúde dos seus músculos, ou seja, se estão fracos ou fortes.



O corpo humano é constituído por muitos músculos, representando 35% a 40% do peso corporal. São os grandes responsáveis pelo movimento, equilíbrio, postura e até mesmo para o emagrecimento.



Os músculos e os ossos são o alicerce do seu corpo. Se estiverem fortes devido à prática regular de exercícios de fortalecimento e boa alimentação, seu corpo está protegido. Agora se houver negligencia, você terá trabalho futuro. E isso é fato!



Por isso prevenir é o melhor remédio, caso contrário a reabilitação será a amarga solução. Para se motivar, veja três vantagens do ganho de massa muscular para o organismo:



1. Ajuda a emagrecer



Esse aumento no diâmetro dos seus músculos, conhecido também como hipertrofia, muscular colaboram positivamente no metabolismo, deixando-o como uma "fornalha". Para chama do fogo se manter alta é preciso mais lenha. No seu organismo a "lenha" são os músculos para o metabolismo ficar acelerado.



Mas e a balança? Não se preocupe com o ponteiro caso ele suba: os músculos apenas aumentaram de tamanho, o que os torna mais pesado (e fortes!). A dica são suas roupas, observe que mesmo a balança apontando para cima, suas calças estão mais folgadas, sinal de emagrecimento correto que implica em menos gordura e mais músculos. E sendo mais convincente, isso é fundamental para diminuir a flacidez derivada da carência de massa muscular.



2. Melhora desempenho dos atletas



Corredores, ciclistas, nadadores, jogadores diversos que pretendem eficiência, segurança e performance também precisam dessa estrutura fortalecida, por isso devem intercalar a prática de suas atividades com musculação ou pilates. Dessa forma, eles poderão prevenir futuras lesões devido à sobrecarga muscular.



3. Promove um envelhecimento saudável



Para um envelhecimento saudável, o que vai colaborar são os músculos fortes. O mesmo se encaixa no período da menopausa onde há perda de massa muscular é acentuada, e isso precisa ser combatido, inicie os exercícios o quanto antes.



Como começar a aumentar minha massa muscular?



A musculação e o Pilates são os mais indicados em termos de resultados efetivos, por serem específicos para o aumento da massa muscular. A velha e boa ginástica localizada nas academias também pode ajudar! Procure manter uma regularidade de duas a três vezes por semana e os resultados são muito satisfatórios.



Os programas não precisam ser longos, um exercício para cada grande grupo muscular (pernas, peitoral, costas e abdômen) otimiza, efetiva e promove segurança ao seu treino. Você só precisa de 30 minutos!