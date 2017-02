Estudantes da Paraíba são finalistas do HackBrazil com chupeta eletrônica

Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) criaram projeto finalista do evento brasileiro de tecnologia HackBrazil, parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos. A equipe de estudantes de engenharia elétrica "Questão de Brio" desenvolveu a chupeta eletrônica que verifica temperatura e umidade corporal dos bebês, que pode vir a reduzir a mortalidade infantil no mundo. O evento acontecerá em abril deste ano nos EUA.Os estudantes Adjamilton Mendes Júnior, Júlio Cézar Coelho e Rychard Guedes apresentarão o projeto "Bubu Digital" para investidores, empresários e pesquisadores de todo o mundo na Brazil Conference, evento que "busca construir um espaço global para discutir o futuro do Brasil e sua função no mundo".Além da equipe Questão de Brio, outros dois finalistas estarão no evento que será apresentado por Luciano Huck nos dias 7 e 8 de abril, na cidade de Cambridge, em Massachusetts, EUA."Ficamos sabendo do resultado de madrugada e não conseguimos mais dormir, a ficha ainda não caiu. Saber que nosso trabalho está sendo reconhecido é a maior recompensa", conta Júlio Coelho.Rychard Guedes, outro integrante da equipe, diz ser "uma honra muito grande representar o IFPB, a Paraíba e todas as pessoas que nos apoiaram".O evento poderá ser acompanhado online através do site da Brazil Conference.Chupeta eletrônica apelidada de Bubu Digital, projeto finalista do HackBrazil desenvolvido por alunos do IFPBO grupo de estudantes de Engenharia Elétrica do IFPB elaborou uma proposta para desenvolver uma chupeta eletrônica de baixo custo que, por meio de microcontrolador e sensores, seja capaz de verificar a temperatura e umidade corporal da criança. Com o projeto, a equipe foi uma das 20 selecionadas para a fase final da HackBrazil.Os dados coletados pela chupeta seriam transferidos, via conexão sem fio, para dispositivos móveis, como smartphones ou tablets, para informar e alertar se a criança está com alguma enfermidade. Com o monitoramento desses sinais, de forma constante e em tempo real, seria possível contribuir para o acompanhamento da saúde da criança e, numa escala maior, para a redução dos índices de mortalidade infantil.A HackBrazil, que acontece desde 2015, tem o objetivo de estimular a reflexão sobre o futuro do Brasil e seu papel no mundo, além de incentivar ações que busquem soluções para diversos problemas enfrentados pelo país. Para isso, os participantes irão resolver esses problemas com o uso de tecnologia, criatividade e inovação.