Carro autônomo da Uber capota  e tem testes suspensos

Enquanto você estava comemorando seu happy hour, as coisas não estavam muito boas nos escritórios da Uber. O fim de semana não foi muito bom para a empresa do aplicativo. No final da tarde da última sexta-feira, um carro sem motorista da companhia sofreu um acidente em Tempe, no Arizona, Estados Unidos. O projeto, que estava em fase de testes, foi suspenso neste sábado (25).Segundo informações do jornal Financial Times, o carro estava no modo autônomo no momento da colisão, isto é, uma inteligência artificial fazia com que o carro dirigisse sozinho. Dois engenheiros da companhia estariam acompanhando o trajeto para tomar a direção em casos de emergência.De acordo com a polícia local, a colisão teria acontecido porque um segundo veículo não deu preferência ao Volvo XC90 da Uber, ao fazer uma conversão. Com a batida, o carro sem motorista tombou no meio da avenida, mas ninguém ficou gravemente ferido.Ainda não se sabe por que o modelo da Uber não conseguiu evitar o acidente, já que erros como estes são comuns no trânsito de qualquer cidade e um carro autônomo deveria ser capaz de considerar isso.O que se sabe é que, por enquanto, isso significa uma pausa nos testes práticos. Até que as investigações da empresa sejam concluídas, todos os veículos sem motorista da companhia foram tirados das ruas dos estados do Arizona, Califórnia e Filadélfia foram suspensos.Esta não é a primeira vez que um veículo autônomo se envolve em um acidente. O mais grave deles deixou uma vítima fatal quando um carro sem motorista da Tesla colidiu com um caminhão