Unitins nomeia aprovados em concurso para técnico-administrativo

Foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa sexta-feira, 10, a nomeação dos 35 aprovados no concurso técnico-administrativo da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). O certame ofereceu vagas para os cargos de Assistente Administrativo e Técnico em Manutenção em Informática para os câmpus de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. As informações estão disponíveis no portal da Unitins, na página de

Concursos e Seleções.

Os nomeados têm 30 dias para tomar posse. A relação de exames exigidos para investidura no cargo público, as certidões e os documentos pessoais que deverão ser apresentados também estão publicados no Diário Oficial. A partir da posse, os servidores terão 15 dias para entrar em exercício. O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.



Para a reitora da Unitins, Elizângela Glória Cardoso, a convocação imediata desses aprovados demonstra o compromisso do governador Marcelo Miranda com o ensino superior de qualidade. “A Unitins tem pautado suas ações de modo que possa realmente ser considerada um bem público, cuja função social é promover a transformação na perspectiva da democracia e na emancipação da sua comunidade acadêmica, sobretudo da sociedade tocantinense. Agora, o nosso grande desafio é promover o concurso público para professores de todos os câmpus, e estamos firmes trabalhando para realizar o mais breve possível”, declarou.



O edital do concurso para o quadro administrativo foi lançado em outubro de 2016 e as provas ocorreram em dezembro. O resultado final saiu no mês de janeiro e no mesmo mês aconteceu a prova prática para os aprovados ao cargo de Técnico em Manutenção em Informática. A homologação do resultado final saiu no início de fevereiro deste ano.