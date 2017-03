Inscritos no concurso da Assembléia deverão ser ressarcidos

Os candidatos que se inscreveram no concurso da Assembléia Legislativa do Tocantins, anulado em novembro do ano passado, não ficarão prejudicados, garantiu a Assembléia Legislativa. Isso porque a casa vai pedir a responsável pelo certame, Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio), que devolva o dinheiro pago pela inscrição.



O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pelo diretor da Assembléia Legislativa Sandro Armando. Ele disse ainda que vai solicitar que a fundação informe o número de inscritos e os valores que foram pagos.



Segundo Armando, o pagamento foi feito diretamente à Funrio. A Assembléia não ficou com nenhum valor, disse ele. "Ainda assim os inscritos nos procuram para reaver seu dinheiro. Mas queremos afirmar que eles não serão prejudicados”, explicou o diretor.



Sobre a possibilidade de novo concurso, o diretor disse que há um estudo interno em andamento a fim de levantar a necessidade de servidores, mas que nada está decidido ainda.



Entenda



O concurso da Assembléia Legislativa do Tocantins foi lançado em outubro do ano passado, mas anulado em novembro. O decreto 740/2016 foi aprovado por 14 votos a favor e cinco contra, anulando todos os atos do edital.



O certame previa 91 vagas para contratação imediata e outras 74 para o cadastro reserva, em cargos de nível médio e superior. Os salários iam de R$ 5 mil a R$ 25 mil. As provas seriam aplicadas no dia 18 de dezembro.



Segundo a Assembléia, a estimativa é que pouco mais de mil pessoas se inscreveram para realizar o concurso.