Vinagre emagrece e é um santo remédio: o que você deve saber antes de consumi-lo

O aumento cada vez mais significativo no consumo do vinagre de maçã pode ser facilmente explicado por seus diversos benefícios para a saúde e para o processo de emagrecimento. Entenda por que o alimento é considerado por muitos um santo remédio natural, como ele ajuda na dieta e que você precisa saber antes de começar a tomar:O alimento é um aliado no tratamento de diabetes e obesidade por reduzir os níveis de açúcar no sangue e melhorar o processo de digestão ao estimular a produção de enzimas que atuam na quebra e extração de nutrientes de tudo o que ingerimos.Por suas propriedades diuréticas, o vinagre de maçã ajuda na eliminação de toxinas do organismo, fazendo uma verdadeira faxina no corpo. Além disso, o alimento é conhecido por proteger o fígado, combater os radicais livres que geram o envelhecimento precoce, reduzir inflamações e prevenir câimbras e problemas nas articulações.Além de melhorar a digestão, outro motivo pelo qual o vinagre de maçã é considerado aliado da dieta é por sua capacidade de dissolver gorduras. Somado a isso, o alimento ainda evita a retenção de líquidos que normalmente aumenta o peso corporal e é termogênico, ou seja, acelera o metabolismo para uma queima maior de calorias.Ao escolher o vinagre de maçã ideal, evite os de aparência clara demais e dê preferência aos orgânicos, que, mais escuros, não são processados ou refinados. Para emagrecer, o ideal é consumir o alimento em jejum, pois assim é melhor absorvido pelo organismo.Dilua 2 colheres de sopa de vinagre de maçã em água para beber 15 minutos antes das principais refeições ou use o alimento em pratos do dia a dia, como no tempero de saladas, para acompanhar sopas ou até na adição em sucos. shakes e smoothies.Apesar de ser um complemento natural, o vinagre de maçã não pode ser considerado milagroso e não produzirá efeitos sem alimentação balanceada e prática de exercícios.Além disso, vale saber que o consumo excessivo do alimento pode danificar os esmaltes dos dentes e trazer desconforto para quem sofre de refluxo ou problemas gástricos. Buscar orientação de um nutricionista, portanto, é essencial para iniciar o consumo corretamente.