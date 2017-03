Polícia Civil prende mais um suspeito de traficar drogas no interior do Estado

Foto: SSP/TO Feliciano Glória Pires, suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas e foi preso pela Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos, (DENARC)

Encontra-se recolhido na Casa de Prisão Provisória de Palmas, (CPPP), Feliciano Glória Pires, também conhecido como “Gordinho do Novo Planalto”, de 24 anos de idade. Ele é suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas e foi preso pela Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos, (DENARC), no início da manhã desta quinta-feira, em Porto Nacional.



De acordo com o delegado Guilherme Rocha Martins, responsável pelo caso, Feliciano foi preso em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva pela prática do crime de tráfico de drogas, quando se encontrava em um carro, próximo a uma residência que mantinha para armazenar drogas, no Setor Novo Planalto, em Porto Nacional.



Os agentes apreenderam certa quantidade de drogas no interior do carro e, após realizar buscas no interior do imóvel, localizaram e apreenderam 250g de crack, balança de precisão, além de certa quantia em dinheiro, proveniente da mercancia de entorpecente. Em seguida, as equipes da Denarc foram até o imóvel que o suspeito reside, no Jardim Aureny IV, na região Sul de Palmas, onde apreenderam mais porções de crack, já devidamente embaladas e prontas para a venda, bem como dinheiro e balança de precisão.



Feliciano foi conduzido à sede da Denarc, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo que o delegado deu cumprimento ao mandado de prisão que havia, em aberto, contra o indivíduo. Após os trâmites cabíveis, Feliciano foi conduzido a CPPP, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.



Conforme o delegado Guilherme Rocha Martins, responsável pelo caso, a prisão do indivíduo é um desdobramento da operação Hórus, que foi deflagrada pela DENARC no dia 21 de dezembro de 2016 e desarticulou a maior organização criminosa de venda de drogas, que agia no Tocantins e em outro Estado da Federação.



(SSP/TO)