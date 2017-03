Mulher encontra criatura bizarra que parece cobra de duas cabeças no quintal

Foto: Divulgação Animal não identificado foi encontrado pela argentina Lujan Eroles no quintal da casa

Um animal não identificado foi encontrado pela argentina Lujan Eroles no quintal da casa dela, em Santa Fé. Ela fotografou, postou no Facebook e a publicação alcançou mais de 6 mil curtidas, além de 1,5 mil compartilhamentos.



Eroles explicou que o animal mede cerca de 10 centímetros e que todos na casa dela acharam que se tratavam de um mutante. Ela ainda afirmou que os olhos eram especialmente assustadores.



“Nunca tinha visto nada parecido. Parecia uma cobra e os olhos eram bem estranhos”, comentou a mulher.



Com o post viralizado, muitas pessoas deram versões sobre a origem o animal. Alguns usuários, inclusive brasileiros, afirmaram ser um pokémon.



Depois de pesquisar, a própria mulher descobriu que trata-se de uma lagarta.



“Ela estava no meu quintal se alimentando e se camuflou como cobra para fugir de predadores”, afirmou na postagem.



Outro usuário postou uma foto até da suposta transformação da lagarta em mariposa.



(YAHOO)