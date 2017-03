SENAR certificou mais de 151 produtores rurais na região do Bico do Papagaio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Tocantins (SENAR/TO), cumprindo sua missão de capacitar o trabalhador rural e fortalecer o empreendedorismo no homem do campo, neste final de semana, sábado, 25, no município de Augustinópolis, realizou a certificação de produtores dos Programas NCR (Negócio Certo Rural), e do ABC Cerrado.O Evento foi realizado na sede do sindicato rural de Augustinópolis e contou com a presença do presidente Paulo Carneiro e da presidente do sindicato rural Cassia Rejane Cayres.Os cursos foram disponibilizados pelo SENAR por meio do programa Negócio Certo Rural (NCR) e ABC Cerrado, através das demandas apresentadas pelo sindicato rural do município.Foram certificados 20 produtores do ABC Cerrado na modalidade Recuperação de Pastagens Degradadas e 131 do NCR com gestão de propriedade rural, onde o produtor aprende com ferramentas simples de gestão a desenvolver e melhor administrar a pequena propriedade rural.Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins (FAET) e do SENAR Tocantins, Paulo Carneiro, estes cursos têm o objetivo de contribuir com a oferta de oportunidades de qualificação profissional para produtores rurais e trabalhadores do campo, “aumentando as possibilidades de produtividade e lucro nos seus negócios rurais”, destacou o presidente.Paulo Carneiro, presidente do Senar, diploma uma aluna do curso de empreendedorismono campo promovida pela entidade em parceria com o SRACB