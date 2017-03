Comando do 9º BPM reinicia curso de identificação veicular para a terceira turma de militares

Teve início na manhã desta terça-feira, 28, no auditório do quartel do 9º BPM em Araguatins o curso de Instrução Técnica de Identificação Veicular para a terceira turma de policiais militares pertencentes às três Companhias Operacionais do 9º BPM na região do Bico do Papagaio.Ao todo são 20 policiais militares. A instrução faz parte do plano de cursos que vem sendo realizados pelo major PM Valdeonne Dias da Silva, comandante do Batalhão.A instrução visa nivelar os conhecimentos teóricos e práticos sobre a temática, bem como formar multiplicadores do Curso de Técnicas de Identificação Veicular e capacitar os policiais militares no intuito de detectar, durante as atividades de polícia ostensiva, fraudes em veículos automotores relacionadas a prática de furto, roubo e/ou clonagem.O curso está sendo coordenado pelo chefe da seção de Instrução e Ensino da Unidade, major PM Márcio Cardoso Almeida e envolve instruções práticas e teóricas. As instruções vão até o dia 1º de abril, sábado, possui uma carga de 40 horas/aulas e está dividido em três módulos: Módulo I - Identificação Veicular e Legislação Pertinente, Módulo II – Oficinas de Identificação Veicular, ambas com 16 horas/aula e Módulo III-Estágio Supervisionado, com 8 horas/aula.Os responsáveis pelas instruções é o 1º tenente QOPM Dourivan Santos Pereira e o subtenente PM Edinan Martins de Souza, ambos pertencentes ao próprio Batalhão.A primeira turma beneficiada com o curso contou com 32 policiais militares. Ocorreu no dia 27 de outubro do ano passado, 2016. O responsável pelas instruções foi o 1º tenente QOPM Almino Borges Bezerra, vindo do 5º BPM na cidade de Porto Nacional. Na época, o 9º BPM foi a 13ª Unidade do Estado a realizar o curso de Instrução Técnica de Identificação Veicular.Dia 15, quarta-feira, o Batalhão realizou o curso para a segunda turma, 21 policiais militares foram beneficiados. Com a terceira turma, sobe para 73 o número de policiais capacitados na instrução veicular.