Cinco são detidos pela PM após roubo na capital

A Polícia Militar deteve dois homens e apreendeu três menores de idade nesta sexta-feira, 10, logo após a prática de um roubo na Quadra 806 Sul, em Palmas. Com eles foram apreendidos um revólver, além de um celular e um veículo, ambos oriundos de roubo.



Os policiais militares foram acionados logo após cinco indivíduos terem praticado o roubo de um aparelho celular em posse de um revólver calibre 32, na 806 Sul. Em diligências, o veículo de cor branca foi localizado na Quadra 604 Sul. Em seu interior havia um revólver calibre 32 com três munições e o aparelho celular roubado. Na checagem do veículo, constatou-se que o mesmo era produto de um roubo ocorrido no dia anterior, em Araguaína. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os devidos fins legais.