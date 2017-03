Ficar no frio não te fará pegar gripe; descubra mais mitos

Foto: Divulgação Doenças e gripes se propagam com mais facilidade, nesse período que ficamos mais unidos, em lugares fechados e espaços internos

Foram muitas as vezes que a sua mãe disse para você não sair no frio para não ficar doente? Você sabia que a grande verdade é o oposto disso?



Os cientistas descobriram que o sistema imunológico é realmente estimulado pelo frio. Mas então, por qual razão as pessoas tendem a ficar mais doentes durante os frios meses de inverno?



É nesse período que ficamos mais unidos, em lugares fechados e espaços internos e, por conta disso, as doenças e gripes se propagam com mais facilidade.



Veja abaixo os principais mitos sobre o frio:



Mito 1. Sair no frio deixará você melhor do que te deixará doente



O clima frio aumenta o número de células chave no combate às doenças: leucócitos, granulócitos, células assassinas naturais e outros químicos que combatem as infecções. Então o frio poderá ajudar o corpo a lutar contra as doenças.



Mito 2. Agrupamento torna menos provável que você vai ter um resfriado



A temperatura e o que você esta vestindo não tem nenhuma relação com a gripe. Uma pesquisa antiga dividiu três grupos e o grupo que permaneceu unido com resfriados e narizes escorrendo manteve o vírus da gripe, por outro lado, os participantes que utilizaram lingeries em temperaturas frias saíram ilesos.



Mito 3. Sair molhado no frio provavelmente fará com que você obtenha um resfriado



Um estudo publicado em uma revista norte-americana analisou prisioneiros em no Texas. Eles foram colocados em todos os tipos de temperaturas com todos os tipos de roupas. Eles foram colocados em banhos de água perto de temperaturas de congelamento. E nada aconteceu.



Uma pesquisa similar analisou 180 pessoas cujos pés eram introduzidos na água de 10 graus Celsius por 20 minutos. E, nenhuma infecção foi introduzida.



Bebidas alcoólicas aquecem você



O álcool diminui o limiar de vasoconstricção. Em outras palavras, você recebe mais sangue correndo para sua pele. Isso pode fazer você se sentir mais quente no curto prazo. Um estudo publicado em um jornal britânico científico em 1995 levou um grupo de homens para beber álcool ou placebo, em seguida, eles ficaram imersos em água fria durante uma hora. Quando bebiam álcool, suas temperaturas caíram mas, por pouco tempo.



(YAHOO)