Marcelo Miranda entrega trechos recuperados de rodovia e equipamentos para hospital no Bico

O Governador Marcelo Mirando chegou na manhã deste sábado, 11, em Araguatins, onde realizou a entrega de equipamentos da cozinha e do Complexo de Internação Hospitalar Dr. Layrisson Azevedo Costa, no Hospital Municipal da cidade. Após isso, em comitiva o Governador foi até Buriti, onde inaugurou os trechos recuperados da TO-201, que ligam Augustinópolis a Buriti e Esperantina, totalizando 77.87 km.A rodovia TO-201 é bastante usada pelos motoristas que saem via TO-126, em Sítio Novo rumo a Imperatriz (MA), polo socioeconômico que abastece toda a região do Bico. Diariamente, essa rodovia é movimentada nos dois sentidos, uma grande parte de veículos de carga pesada. É desta rodovia também, a ligação com a BR-230 por meio da TO-134 em Axixá, da TO-404 em Augustinópolis e da TO-126 em Tocantinópolis.As obras de reabilitação, reforço estrutural, reconstrução do pavimento, drenagem e sinalização (horizontal e vertical) que contemplam trechos da rodovia TO-201 são parte do contrato número 10/2016. O contrato contempla 378,43 km de rodovias que serão recuperados por meio do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) na modalidade Contratos de Reabilitação e Manutenção (CREMA).O Governador deve finalizar as suas atividades na região em Augustinópolis, onde irá prestigiar a II Copa Verão do Bico do Papagaio, disputada pelas seleções de Augustinópolis e de Sítio Novo.