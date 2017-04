Inventor cria o carrinho de bate-bate mais rápido do mundo

Foto: Divulgação O veículo, que tem um motor 600 cc de uma moto, pode atingir mais de 160 km/h.

O inventor britânico Colin Furze criou o carrinho de bate-bate mais rápido do mundo. O veículo, que usou um motor 600 cc de uma moto, pode atingir mais de 160 km/h.

A invenção foi feita especialmente para o programa Top Gear, da BBC. Assim que foi criado, o carrinho foi testado pelo piloto do programa, conhecido apenas como "The Stig".



Com a ajuda do vento, o carrinho atingiu 165 km/h. Contra o vento, o veículo chegou aos 149 km/h. Uma funcionária do Guinness World Records homologou a marca como a maior velocidade já atingida por um carrinho de bate-bate.



O "bate-bate" do carrinho ficou só no nome mesmo. Coitado do motorista que, a 160 km/h, bater em alguém.



(UOL)