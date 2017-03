Pessoas que assistem mais televisão tendem a votar em políticos populistas

Um grupo de pesquisadores da Universidade Queen Mary de Londres, no Reino Unido, descobriu que quanto mais programas de televisão uma pessoa assiste, mais ela se torna propensa a acreditar em discursos populistas.Os cientistas estudaram durante 30 anos o cenário italiano, buscando identificar os comportamentos eleitorais daqueles que viviam em regiões cobertas pela emissora comercial Mediaset, de Silvio Berlusconi, em comparação com a população não alcançada pela rede.O estudo mostrou que as pessoas que tiveram acesso à programação da Mediaset antes de 1985, na época voltada exclusivamente ao entretenimento, votaram, em média, 1% a mais pelo partido de Berlusconi, Forza Italia, quando comparados aos outros munícipios que ainda não haviam sido expostos à emissora. Segundo a equipe, o fenomêno persistiu por quase duas décadas, durante as quais houveram cinco eleições.O magnata da mídia e quatro vezes primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, é um dos maiores exemplos de políticomodernos. O uso de sua personalidade como ícone de sucesso pessoal misturada a promessas de "limpeza" do cenário político italiano conquistaram o eleitorado. Ele, porém, não escapou das várias acusações de fraude fiscal e de pagamento de propina que vieram à tona nos anos seguintes, resultando em sua condenação em 2015."Nossos resultados sugerem que indivíduos expostos a programas de entretenimento desde pequenos possuem menos habilidades cognitivas e são menos engajados social e politicamente quando adultos e, consequentemente, mais vulneráveis à retórica populista de Berlusconi. Pessoas mais velhas, por outro lado, parecem ter sido fisgadas pelo entretenimento leve da Mediaset e eram, mais tarde, expostas a notícias tendenciosas veiculadas nos mesmos canais", explica um dos autores da pesquisa Andrea Tesei Para realizar a análise, o grupo verificou se existiam tendências políticas específicas antes da introdução da emissora. A pesquisa foi feita com base nos índices de escolaridade, atividade econômica, votos eleitorais e transmissão de sinal televisivo locais.Os pesquisadores observaram que os adultos colocados para assistir aos programas da emissora desde crianças acabavam atingindo uma média 5% menor em testes de inteligência do que seus conterrâneos que não passaram pela experiência. Eles também tinham uma chance 13% mais baixa de se interessarem por política e 10% menor de se envolverem com trabalho voluntário. Estes mesmos indivíduos registraram quase 8% a mais de votos para Berlusconi quando comparados às pessoas que foram expostas à programação da emissora quando mais velhos.A pesquisa mostrou que italianos com mais tempo de vida também eram propensos aos efeitos nocivos da televisão de entretenimento. Indivíduos a partir dos 55 anos que assistiam à rede de televisão votaram, em média, 10% a mais no Forza Italia. Os telespectadores do Mediaset que receberam menos educação formal também registraram 3% a mais de votos para o Forza Italia em comparação aos que não assistiam ao canal.O estudo põe em evidência o fato de que a exibição da grade do Mediaset não só ajudou a aumentar o apoio popular a Berlusconi como também influenciou seus telespectadores a apoiarem partidos de mesmo cunho populista, como o Movimento Cinco Estrelas, que surgiu em 2013 e apresenta uma agenda nacionalista e, da mesma forma, populista.