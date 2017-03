Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões nesta quarta-feira

Foto: internet A premiação de R$ 20 milhões aplicada na poupança renderia cerca de R$ 106 mil por mês

A Mega-Sena fecha seu mês mais "sortudo" em 2017 desde o início do ano com um prêmio estimado em R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.916, que serão sorteadas nesta quarta-feira (29).



Em março, já foram três sorteios com apostas vencedoras. Janeiro e fevereiro tiveram apenas um concurso no qual alguém tornou-se milionário.



O sorteio do concurso 1.916 será realizado por volta das 20h --horário de Brasília--, no "Caminhão da Sorte", que está em Suzano (SP), cidade da região metropolitana de São Paulo.



As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.



O que dá para fazer?



Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas, a premiação de R$ 20 milhões aplicada na poupança renderia cerca de R$ 106 mil por mês.



O valor também seria suficiente para comprar 40 imóveis de R$ 500 mil cada um. Ou, então, adquirir 133 carros de luxo no valor de R$ 150 mil cada um. O prêmio também poderia garantir a propriedade de oito helicópteros de R$ 2,5 milhões cada um. Ou até quatro iates de R$ 5 milhões cada um.



No concurso anterior, o 1.915, os números sorteados foram: 02 - 20 - 21 - 33 - 48 - 57.



A última vez que uma aposta apresentou a sena foi em 22 de março. Um jogo de Vitória de Santo Antão (PE) garantiu um prêmio de R$ 5.805.678,69.



Ainda em março, outros dois concursos tiveram vencedores. O primeiro foi no dia 8, quando uma aposta de Conceição do Pará (MG) conquistou o maior prêmio do ano até agora: R$ 59,7 milhões. Já a pessoa sortuda de 15 de março ganhou quase 10% desse valor; R$ 5,8 milhões foram para Campina Grande (PB).



A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.



Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:



01. 1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89



02. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52



03. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96



04. 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27



05. 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49



06. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23



07. 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84



08. 1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16



09. 1.871, 29/10/2016, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31



10. 1.295, 25/6/2011; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 73.451.540,26



(UOL)