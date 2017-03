Maradona vai processar Konami por imagem no game PES 2017

Foto: Divulgação Maradona publicou uma imagem do game que mostra um jogador com seu nome e sua fisionomia.

O argentino Diego Maradona anunciou nesta quinta-feira que "iniciará ações legais" contra a empresa japonesa Konami por "utilizar" sua imagem no game "Pro Evolution Soccer 2017".



"Ontem (quarta-feira) me inteirei que a empresa japonesa Konami utiliza minha imagem para o jogo 'PES 2017'. Infelizmente, meu advogado Matías Morla iniciará as ações legais correspondentes. Espero que esta não seja mais uma fraude", publicou Maradona no Facebook.



A breve mensagem está escrita, como é habitual em seu perfil da rede social, em espanhol, inglês e italiano. Além disso, Maradona publicou uma imagem do game que mostra um jogador com seu nome e sua fisionomia.



(MSN)