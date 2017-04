Conheça o tipo de café mais forte do mundo

Foto: Divulgação Marca sul-africana vende produto, em média, quatro vezes mais forte que o café comum do Brasil

Alerta para os apaixonados por cafeína: o tipo mais forte de café do mundo foi criado. É o que afirma a Black Insomnia Coffee Company, da África do Sul.A marca contou com a ajuda de Gerald Charles, um dos maiores baristas do mundo, mais conhecido como Dr. G, para criar um café que é "tão gostoso quanto um abraço da sua avó" ao mesmo tempo que "te dá um chute" fortíssimo de cafeína. "Desta forma garantimos a criação do Café Mais Forte do Mundo ao passo que asseguramos o gosto quase doce de noz", afirma o site da empresa.



O resultado é uma bebida com concentração de 702 miligramas de cafeína a cada 354 mililitros — a marca também disponibiliza uma versão "mais light" do produto, com 660 mg de cafeína a cada 354 ml. Em termos de comparação, a maior parte das marcas brasileiras de café possui uma concentração até quatro vezes mais baixa, entre 25,8 e 50,4 mg/60 ml.



Para assegurar sua posição do topo da pirâmide de cafés fortíssimos, a Black Insomnia enviou alguns pacotes de seu produto, bem como os de outras marcas, para um laboratório suíço que analisou os tipos de café e comparou suas concentrações. De acordo com o Grub Street, o café sul-africano foi o vencedor.



O produto está disponível para venda online em forma de cápsulas, pó e grãos por preços que variam entre R$ 23 e R$ 117. Vale ressaltar que doses tão altas de cafeína podem não fazer bem à saúde.



(GALILEU)